पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को AIIMS में कराया गया भर्ती, ED की हिरासत में हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को तबियत बिगड़ने के बाद एम्स (AIIMS) में भर्ती कराया गया है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले (INX Media Case) में ईडी की हिरासत में हैं. पेट दर्द की शिकायत के बाद चिदंबरम को एम्स ले जाया गया. सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम को पहले राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया था और फिर उन्हें एम्स ले जाया गया. बता दें कि चिदंबरम ने पिछले सप्ताह अदालत की सुनवाई के दौरान अनुरोध किया था कि उन्हें पेट में दर्द के लिए हैदराबाद इलाज के लिए जाने दिया जाए. उन्होंने कहा था कि इलाज के बाद भी उनकी हिरासत जारी रह सकती है. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि कांग्रेस नेता को किसी भी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए एम्स ले जाया जा सकता है.

Delhi: Congress leader P Chidambaram has been taken to AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) following deterioration in his health condition. He is currently in Enforcement Directorate's (ED) remand in connection with the INX media case. (file pic) pic.twitter.com/5gxKDhlGNy