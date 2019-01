IRCTC घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत

आईआरसीटीसी घोटाला (IRCTC Scam) में सोमवार को लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) के लिए एक राहत की खबर है. दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव तथा अन्य को नियमित ज़मानत दे दी है. अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही रकम का एक ज़मानती लाने पर नियमित ज़मानत दी है. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

जमानत मिलने के बाद लालू यादव के बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, 'हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.

