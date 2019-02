ISRO ने फ्रेंच गुएना से नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-31 को सफलतापूर्वक किया लॉन्च

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation) यानी इसरो (ISRO) ने उपग्रहों का प्रक्षेपण करने वाली यूरोपीय कंपनी एरियनस्पेस के एक प्रक्षेपण यान के जरिए अपना नवीनतम संचार उपग्रह, जीसैट -31 बुधवार सुबह 2:31 बजे फ्रेंच गुयाना के स्पेसपोर्ट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया. बता दें कि जीसैट - 31 का वजन 2535 किग्रा है. यह भारत की मुख्य भूमि और द्वीप समूहों को अपनी सेवा प्रदान करेगा. जीसैट -31 देश का 40 वां संचार उपग्रह है. अपने सफल प्रक्षेपण के बाद यह करीब 15 साल सेवा देगा. यह टीवी अपलिंक, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज एकत्रीकरण, डीटीएच टीवी सेवाएं आदि सेवाएं देगा. इसरो के मुताबिक, यह उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में केयू बैंड ट्रांसपोंडर की क्षमता को मजबूत करेगा.

