जम्मू कश्मीर: राजौरी सेक्टर में पाक ने किया सीजफायर का उल्लंघन, एक जवान शहीद, 3 घायल

जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा सीजफायर उल्लंघन में एक सैनिक शहीद हो गया जबकि तीन अन्य घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक अखनूर के केरी बत्तल इलाके में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया. जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया. इसमें एक सेना का जवान शहीद हो गया जबकि तीन अन्य घायल हो गए हैं. इससे पहले रक्षा प्रवक्ता देवेंद्र आनंद ने बताया था कि तकरीबन सुबह 5:30 बजे पाकिस्तान ने मोटर्रार दागने शुरू किए.

उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और इसके बाद सवा सात बजे के आसपास गोलीबारी खत्म हुई. पाक की इस नापाक हरकत में राइफलमैन करमजीत सिंह शहीद हो गए.

Rifleman Karamjeet Singh has lost his life in ceasefire violation by Pakistan Army in the firing in Keri Battal of Sunderbani sector along the Line of Control in Rajouri, today. pic.twitter.com/gtzLGM2nB8