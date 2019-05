कुलगाम एनकाउंटर: सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, हथियार और गोला-बारूद बरामद

जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के सफाये का अभियान जारी है. इसी कड़ी में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी है. आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकिय़ों को मार गिराया है. सुरक्षाबलों ने आतंकियों के शव को भी बरामद किया है. उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिला है. फिलहाल आतंकियों की पहचान और उनके संगठन के बारे में पता लगाया जा रहा है.

Jammu & Kashmir Police: In the ensuing encounter,2 terrorists were killed & the bodies were retrieved from the site of encounter. Identities & affiliations of killed terrorists are being ascertained. Incriminating material including arms & ammunition recovered from encounter site https://t.co/mIdWrsXhws