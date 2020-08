कमला हैरिस ने अपने भाषण में भारतीय शब्द का किया इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर छाया

Watch | "Family is my uncles, my aunts and my chithis," said #KamalaHarris during her vice-presidential acceptance speech at the Democratic National Convention. pic.twitter.com/OV1S8te7JZ — NDTV (@ndtv) August 20, 2020

पिछले हफ्ते, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने सीनेटर कमला हैरिस को अपने साथी के रूप में चुना था. एक निर्णय जिसने उन्हें पहली अश्वेत महिला बनाया और अमेरिका में एक प्रमुख पार्टी के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में चुनी जाने वाली पहली एशियाई-अमेरिकी महिला बनने का अवसर दिया. हैरिस, जिनकी मां भारत से थीं और पिता जमैका से थे उन्होंन ने बुधवार को इतिहास रचा जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक नामांकन स्वीकार किया.

55 वर्षीय हैरिस ने अपने उपराष्ट्रपति के स्वीकृति भाषण में, अपनी मां श्यामला गोपालन को एक विशेष उल्लेख दिया, जो चेन्नई में पैदा हुई थीं और 19 वर्ष की आयु में डॉक्टरेट कार्यक्रम के लिए अमेरिका चली गईं थी.

हैरिस ने कहा, 'मां ने हमें गर्वीली ब्लैक लेडी के तौर पर बढ़ने में मदद की और हमें अपनी भारतीय विरासत के बारे में जानने और उस पर गर्व करना सिखाया.''

आपको बता दें कि तमिल भाषा में चिट्टी का मतलब आंटी होता है. हैरिस ने अपने परिवार के बारे में बात की, जिसमें उनके पति डग, उनके "सुंदर बच्चे, कोल और एला", भतीजी, गोड चिल्ड्रन, चाचा, चाची और उनकी चिट्टियां शामिल थीं. कमला हैरिस ने कहा, "परिवार मेरे चाचा, मेरे चाची और मेरी चिट्टी हैं"चिट्टी तमिल भाषा का शब्द है. कमला हैरिस के इस शब्द के बोलते ही भारत में उनकी ट्विटर पर जमकर तारीफ मिलने लगी.

शेफ और टीवी होस्ट पद्मा लक्ष्मी, जो चेन्नई में पैदा हुई थीं और उन्होंने पहले हैरिस को भाषण में चिठ्ठी के उपयोग के बारे में ट्वीट कि ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे.

I literally have tears in my eyes. @KamalaHarris just said “chithis” which means auntie. My heart is so full right now — Padma Lakshmi (@PadmaLakshmi) August 20, 2020

Chittis for America!!!!! — Meena Harris (@meenaharris) August 20, 2020

“Family...is my chithis” - Kamala Harris



Every Tamilian signs up to vote — Anand Raghuraman (@AKRaghuraman) August 20, 2020

To hear Kamala Harris talking about her South Indian mother and her chithis! ????#DNC2020convention — Lalitha (@librarian_lali) August 20, 2020



खबरों के मुताबिक हैरिस ने एक बार भारत में अपनी चिठ्ठी या चाची को एक हिंदू मंदिर में सौभाग्य के लिए नारियल तोड़ने के लिए कहा था, जब वह 2010 में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी आम चुनाव में मैदान में थीं.

न्यूयॉर्क टाइम्स ने "हाउ कमला हैरिस फैमिली इन इंडिया हेल्प्ड शेप हर वेल्यूज" शीर्षक से एक लेख में कहा कि जब हैरिस कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल के लिए चुनाव लड़ रही थीं, तो उन्होंने चेन्नई में अपनी चाची सरला गोपालन को फोन किया और उन्हें बेसेंट नगर में समुद्र तट के किनारे स्थित एक हिंदू मंदिर में सौभाग्य के लिए नारियल तोड़ने के लिए कहा, जहां वह बचपन में अपने दादा के साथ घूमने जाती थी. कमला हैरिस ने अपनी भारतीय जड़ों के बारे में बात की और अपने दादाजी के साथ-साथ बिताए समय को भी याद किया.



