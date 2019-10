Kamlesh Tiwari Murder Case: कमलेश तिवारी के दो हत्यारों को गुजरात ATS ने किया गिरफ्तार

कमलेश तिवारी हत्याकांड (Kamlesh Tiwari Murder Case) में बड़ी सफलता मिली है. गुजरात एटीएस ने हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari) के फरार चल रहे दो हत्यारे अशफाक और मोइनुद्दीन को गिरफ्तार किया है. दोनों हत्यारों की गिरफ्तारी गुजरात-राजस्थान सीमा से की गई है. बता दें कि कमलेश तिवारी की बीते शुक्रवार को लखनऊ में उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी. बता दें कि एक दिन पहले ही कमलेश तिवारी की हत्या में शामिल दो लोगों में से किसी एक की सूचना देने वाले को 2.50 लाख रुपये का नगद इनाम दिए जाने की घोषणा की गई थी. अगर यह सूचना दोनों के लिए होगी तो राशि 5 लाख रुपये हो जाएगी. यह ऐलान उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी की ओर से किया गया था.

Gujarat ATS DIG Himanshu Shukla: The two wanted accused Ashfaq and Moinuddin Pathan have been arrested from Gujarat-Rajasthan border near Shamlaji. Gujarat ATS had info that they are going to enter Gujarat, on that basis we moved our team to the border & apprehended them. https://t.co/4rBe0Fx71Cpic.twitter.com/1A7FGkSGwZ