Kargil Vijay Diwas: राजनाथ, अमित शाह से लेकर राहुल गांधी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इस अवसर पर लिखा, "करगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है. मैं उन शूरवीरों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस से करगिल की दुर्गम पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़ कर वहां पुनः तिरंगा लहराया. मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व है."

गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगों ने कारगिल विजय दिवस पर देश के लिए जान कुर्बान करने वाले शहीदों को नमन किया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, "कारगिल विजय दिवस वास्तव में उत्कृष्ट सैन्य सेवा, अनुकरणीय वीरता और बलिदान की भारत की गौरवशाली परंपरा का उत्सव है. हमारे सशस्त्र बलों के अटूट साहस और देशभक्ति ने सुनिश्चित किया है कि देश सुरक्षित है."

उन्होंने कहा, "राष्ट्र की सेवा में अपनी जान कुर्बान करने वालों का मैं आभार व्यक्त करता हूं. मैं उनके परिवारों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोने के बावजूद, देश के दुश्मनों के खिलाफ राष्ट्रीय संकल्प का लगातार समर्थन किया है.

रक्षा मंत्री ने कहा, "कारगिल विजय की 21 वीं वर्षगांठ पर, मैं भारतीय सशस्त्र बलों के उन बहादुर सैनिकों को भी सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने हाल के इतिहास में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला किया

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि "कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीरों को नमन करता हूँ जो सब कुछ समर्पित करके भी भारत की रक्षा करते हैं. जय हिंद."

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "मां भारती की अर्चना की थाल को अपने तन-मन और जीवन से सजाने वाले, अदम्य साहसी अमर शहीदों के बलिदान को हम सभी भारतीय कोटिशः नमन करते हैं. कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ हमें भारतीय सेना के इन महान सपूतों के शौर्य, त्याग और बलिदान का पुण्य स्मरण कराती है. जय हिंद!"

