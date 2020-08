Coronavirus: कर्नाटक की 110 साल की सिद्दम्मा ने कोरोना को दी मात

महिला का नाम सिद्दम्मा है. वह कर्नाटक के चित्रदुर्ग की रहने वाली हैं. जिले के सर्जन डॉक्टर बसवाराज ने बताया कि सिद्दम्मा 27 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थीं. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था. अपनी इच्छाशक्ति के बल पर सिद्दम्मा ने न सिर्फ कोरोना को मात दी बल्कि लोगों को इस महामारी से हार न मानने के लिए प्रेरित भी किया है. उन्हें शनिवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया.

Siddamma, a 110-year-old woman was discharged today from COVID Hospital in Chitradurga after recovering from #COVID19. She had tested positive for the disease on July 27: Dr Basavaraj, District Surgeon, Chitradurga #Karnatakapic.twitter.com/1ZcaDbUA0E