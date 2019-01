कर्नाटक: साथी विधायक से मारपीट करने वाले जेएन गणेश पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज, पार्टी ने किया सस्पेंड

कांग्रेस विधायक जेएन गणेश (JN Ganesh) के खिलाफ साथी विधायक आनंद सिंह (Anand Singh) के साथ झगड़े को लेकर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. शनिवार की देर रात हुए इस झगड़े में सिंह घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. आनंद सिंह की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. आनंद सिंह और गणेश दोनों ही बेल्लारी जिले से हैं. दोनों के बीच काफी गर्मागर्म झड़प हो गई थी. ये दोनों उस रिजार्ट में ठहरे हुए थे जहां कांग्रेस के विधायकों को भाजपा के खरीद फरोख्त के कथित प्रयासों से बचाने के लिए ठहराया गया था. प्राथिमकी के अनुसार, हत्या के प्रयास के अलावा गणेश पर गंभीर रूप से घायल करने और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है. उधर, विधायक आनंद सिंह (Anand Singh) के मारपीट करने वाले कांग्रेस विधायक जेएन गणेश (JN Ganesh) को पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया है. मामले की जांच के लिए राज्यमंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और केजे जॉर्ज के साथ कर्नाटक के डिप्टी CM जी परमेश्वर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक स्पेशल कमिटी का भी गठन किया है.

Karnataka: Congress MLA JN Ganesh suspended from the party by VY Ghorpade, General Secretary KPCC on the directions of Dinesh Gundu Rao, the President of Karnataka Pradesh Congress Committee.