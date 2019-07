संकट में कुमारस्वामी सरकार: कांग्रेस सांसद बोले- BJP नहीं चाहती विपक्षी पार्टी किसी राज्य में चलाए सरकार, हमारे सभी मंत्री देंगे इस्तीफा

जनता दल (एस)-कांग्रेस गठबंधन के एक दर्जन से अधिक विधायकों के इस्तीफे के बाद से कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार संकट में चल रही है. कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही पार्टियां अपने-अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं. कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने सोमवार को कहा, 'इसके पीछे भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं. भाजपा के लोग यह सरकार नहीं चाहते, न ही वो चाहते कि कोई भी विपक्षी पार्टी राज्य या देश में शासन करे. वे लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं.' साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा दे देंगे.

इसी बीच न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के मंत्री और निर्दलीय विधायक नागेश ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस-जेडीएस सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया.

कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद का कहना है, 'ये सब कुछ बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का किया हुआ है. सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने तीसरी बार हमारे विधायकों को लगभग अपहरण करके मुंबई लेकर गए लेकिन सरकार गिरेगी नहीं. वह फिर से वापस आ जाएंगे. कुमारस्वामी के संपर्क में भी बीजेपी विधायक हैं. यह संकट कांग्रेस का अंदरूनी नहीं है.'

