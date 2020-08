केरल विमान हादसा : विमान फिसलने की जांच करेगी AAIB, मदद के लिए दिल्ली-मुंबई से भेजी जा रही टीमें  

विमानन मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, "कोझीकोड में हुए हवाई हादसे से बुरी तरह व्यथित हूं. उड़ान संख्या AXB-1344 191 व्यक्तियों के साथ दुबई से कोझीकोड आ रहा था. बारिश के मौसम में रनवे से फिसल गया और दो टुकड़ों में होने से पहले 35 फीट नीचे चला गया."

We are in touch with local authorities. State police have reported 11 deaths. Relief teams from Air India & AAI are being immediately dispatched from Delhi & Mumbai. All efforts being made to help passengers.



A formal enquiry will be conducted by AAIB.