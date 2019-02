Pulwama Attack: इमरान के बयान पर कुमार विश्वास का हमला, 'जिंदगी में खुद कुछ करते हो या फिर जैश-लश्कर...

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) के 5 दिन बाद पाक पीएम इमरान खान (Imram khan) ने मामले पर बयान दिया. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलवामा की घटना में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि बिना किसी सुबूत के क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? उन्होंने कहा कि आखिर इस घटना से पाकिस्तान को क्या फायदा है. जब पाकिस्तान स्थिरता की ओर जा रहा है. जब युद्ध के कारण हजारों पाकिस्तानी मारे गए हैं. फिर ऐसी घटना से पाकिस्तान को क्या फायदा है? इमरान के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने कहा कि पाकिस्तान विश्व को 'गुमराह करना बंद करें और एक्शन ले'. ऊधर, इमरान के बयान पर कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने जोरदार हमला बोला है. कुमार विश्वास ने इमरान खान पर हमला बोलते हुए कहा कि जैश की दी हुई अरबी स्क्रिप्ट जो आपने पढ़ी, उस तुच्छी सी इबारत का अंग्रेजी तजुर्मा करने में आपने 5 दिन लगा दिया.

Mr @ImranKhanPTI Gen Kiyani ke thr,JAISH ki di hui Arebic Script jo aaj apne padhi us Tucchhi si Ibarat ka English Tarjuma karne mein 5 din laga diye aap ne? Itne Kahil ho?Zindagi me Khud kuch karte ho ya Ghar me bhi Lashkar-Jaish-USA-China aur Gen Kiyani hi Sab karte hai