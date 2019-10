सोनिया गांधी पर CM खट्टर के बयान पर भड़की कांग्रेस, कहा- महिलाओं से मांगें माफी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कथित तौर अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ी खबर को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि इस 'असंसदीय और निंदनीय' बयान के लिए खट्टर को देश की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए. पार्टी ने यह दावा भी किया कि इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की महिलाएं खट्टर को उनकी 'महिला विरोधी सोच' के लिए सबक सिखाएंगी. कांग्रेस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, ''कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ अपने तुच्छ बयान, महिलाओं के अपमान और असामाजिक सोच के लिए मुख्यमंत्री खट्टर को देश की समस्त महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए.'

.@MLKhattar ji,your repugnant comment shows that you have no concern for political civilities nor you value the sanctity of your position but worse-your zilch respect for women!Considering you were CM with this mindset,no wonder women safety was in the pits! #MaafiMaangoKhattarpic.twitter.com/QEKlZDU0yF