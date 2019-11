मौसम विभाग का पूर्वानुमान: 7 नवंबर को गुजरात तट से टकरा सकता है 'महा' चक्रवात

बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ‘महा' केंद्र शासित प्रदेश दीव के पास गुजरात तट पर बृहस्पतिवार को टकराने से पहले कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इससे राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका है. साथ में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि नए पूर्वानुमान के मुताबिक, बहुत गंभीर चक्रवात पोरबंदर तट से पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में करीब 650 किलोमीटर की दूरी पर है और अरब सागर में वेरावल के पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में 700 किलोमीटर दूर है. विभाग के बुलेटिन ने बताया कि इसके पूर्व-उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने बहुत संभावना है और यह तेजी से कमजोर पड़ेगा.

India Meteorological Department: Very severe storm #MahaCyclone over east-central & adjoining west-central Arabian Sea moved eastwards with a speed of 21 kmph during past 6 hrs & lay centered at 0230 hrs IST today, over east-central & adjoining west-central Arabian Sea. pic.twitter.com/EUvYybF0hJ