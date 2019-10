Maharashtra Assembly Election: BJP ने जारी किया घोषणा पत्र, वीर सावरकर को भारत रत्न दिलाने का किया वादा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया. भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और वीर सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार देने की पार्टी की मांग है. इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा, ''देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति में मूल परिवर्तन किया है. पांच साल पहले महाराष्ट्र एक भ्रष्टाचार से ग्रसित प्रदेश था. आज देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र भ्रष्टाचार से मुक्त प्रदेश बन गया है.''

जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते वक्त इसके मुख्य बातों पर गौर किया. उन्होंने कहा, ''आने वाले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त करेंगे. पश्चिम से बहने वाली नदियों के पानी को गोदावरी की घाटी से रुकवाकर मराठवाड़ा व उत्तर महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त भाग में पहुंचाएंगे. मराठवाड़ा वाटर ग्रिड महत्वकांक्षी योजना के माध्यम से 11 बांधों को आपस में जोड़कर संपूर्ण मराठवाड़ा को पाइप लाइन से आपूर्ति करेंगे. कृष्णा कोयना व अन्य नदियों में बाढ़ के कारण बह जाने वाले अतिरिक्त पानी को पाश्चिम महाराष्ट्र के स्थायी सूखे भाग में लेकर जाएंगे.''

