महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 लाख के पार, बीते 24 घंटे में सामने आए 9,211 केस

Maharashtra Coronavirus Updates: देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोनावायरस से 15 लाख 31 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 34 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में इसके संक्रमितों का आकंड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है. महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 9,211 नए मामले सामने आए और इस दौरान 298 लोगों की मौत हो गई. वहीं, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,00,651 पहुंच गया और इससे जान गंवाने वालों का आंकड़ा 14,463 हो गया है. राज्य में अभी 1,46,129 एक्टिव मामले हैं और 2,39,755 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में रिकवरी रेट 59.84% हो गया है.



