शिवसेना के संजय राउत बोले- सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, एक दिसंबर से पहले हो जाएगी पूरी

कांग्रेस और एनसीपी की ओर से महाराष्ट्र में स्थिर सरकार दिए जाने के ऐलान के बाद शिवसेना ने कहा कि सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह एक दिसंबर से पहले पूरी हो जाएगी. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा, 'महाराष्ट्र में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह एक दिसंबर से पहले पूरी हो जाएगी. तभी तीन पार्टियों की मुंबई में बैठक होगी.' पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर अंतिम निर्णय अगले दो दिन में ले लिया जाएगा. राउत ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच इस सप्ताह बैठक की कोई योजना नहीं है.

Sanjay Raut, Shiv Sena: The process to form government has started. It will be completed before December 1. All three parties will hold meeting in Mumbai pic.twitter.com/vnxhUEKQpx