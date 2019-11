शरद पवार ने सिरे से खारिज की BJP-NCP गठबंधन की बात, देवेंद्र फडणवीस से मिले अजित पवार

महाराष्ट्र मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्यपाल को दिए गए समर्थन पत्र और राज्यपाल की ओर से दिए आमंत्रण पत्र को पेश सुबह 10:30 बजे तक पेश किया जाए. उधर रविवार की शाम एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार ने एक दूसरे को जवाब दिया. सबसे पहले अजित पवार ने ट्वीट कर सबको हैरत में डाल दिया. उन्होंने लिखा, ' मैं NCP में हूं और हमेशा एनसीपी में ही रहूंगा. पवार साहेब हमारे नेता हैं. हमारा BJP-NCP गठबंधन महाराष्ट्र में अगले पांच सालों तक एक स्थिर सरकार देगा जो राज्य के कल्याण और यहां के लोगों के लिए ईमानदारी से काम करेगा.' उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से सूई शरद पवार की ओर घूम गई और सबको लगा कि एनसीपी में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है. इस ट्वीट से पहले अजित पवार ने बीजेपी और NDA के कई बड़े नेताओं पीएम मोदी, राजनाथ सिंह,स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, अमित शाह बीएल संतोष, धर्मेन्द्र प्रधान, अनुराग ठाकुर रामदास अठावले, विजय रूपाणी, सुरेश प्रभु, मुख्तार अब्बास नकवी, सदानंद गौड़ा, जेपी नड्डा और पीयूष गोयल को धन्यवाद भी दिया. अजित पवार (Ajit Pawar) ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, 'चिंता करने की बिलकुल जरूरत नहीं है, सब ठीक है. हालांकि थोड़ा धैर्य आवश्यक है. आप सभी के समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.

