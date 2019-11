महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, देर रात NCP चीफ शरद पवार से मिले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र (Maharashtra) में सरकार की तस्वीर लगभग साफ हो जाने के बावजूद गुरुवार को देर रात शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने NCP प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) से उनके घर पर जाकर मुलाकात की. इस गुपचुप मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग-अलग कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं. शिवसेना (Shiv Sena) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे, पार्टी सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) और राकांपा (NCP) नेता अजीत पवार भी मौजूद थे. इससे पहले कांग्रेस-एनसीपी (Congress-NCP) के बीच कई दौर की बैठकों के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बताया था कि दोनों पार्टियों के बीच सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है और अब शिवसेना के साथ बात होगी.

Maharashtra: Shiv Sena leaders Uddhav Thackeray and Aaditya Thackeray reach NCP leader Sharad Pawar's residence in Mumbai. Shiv Sena leader Sanjay Raut and NCP leader Ajit Pawar also present. pic.twitter.com/O3StEqxlSn