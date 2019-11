Maharashtra News: कांग्रेस-NCP के बीच बैठकों का दौर जारी, पृथ्वीराज चव्हाण बोले- 'सभी मुद्दों पर बनी सहमति अब मुंबई में...'

Maharashtra Government 2019: महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी (Congress-NCP) और शिवसेना की सरकार बननी लगभग तय है. बुधवार दिल्ली में शरद पवार के घर पर कांग्रेस-NCP की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस-NCP शिवसेना के साथ मिलकर 'स्थिर सरकार' बनाएगी. बैठकों का दौर गुरुवार को भी जारी रहा. कांग्रेस-एनसीपी की बैठक के बाद पृथ्वीराज चव्हाण और नवाब मलिक ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि आज कांग्रेस और NCP के बीच चर्चा का अगला दौर पूरा हो गया. सभी मुद्दों पर हमारी बात पूरी हो चुकी है. अब मुंबई में बाकी सहयोगियों से भी बात होगी. इसके बाद हम शिवसेना से बातचीत करेंगे. इसके बाद हम यह जानकारी दे देंगे कि गठबंधन कैसा होगा.



Prithviraj Chavan, Congress: Congress & NCP have completed discussions on all issues. There is complete unanimity. Tomorrow in Mumbai, we will have meeting with our other alliance parties. Later in the day, we will have discussion with Shiv Sena. #Maharashtrapic.twitter.com/Fkpx3PshL0