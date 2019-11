क्या PM मोदी को उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में किया जाएगा आमंत्रित? संजय राउत ने दिया यह जवाब...

Maharashtra Govt News: महाराष्ट्र को अब नया मुख्यमंत्री मिल रहा है. शिवसेना (Shiv Sena) नेता उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे. पहली बार शिवसेना परिवार का कोई नेता राज्य का मुख्यमंत्री बन रहा है. हालांकि ये सफ़र आसान नहीं रहा. कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना की बहुत लंबी बात चली. कई बार लगा कि ये बातचीत टूट जाएगी. कई बार लगा कि कांग्रेस पीछे हट जाएगी, लेकिन आख़िरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना, बड़े नेताओं की मुहर लगी, लेकिन अब गठबंधन तैयार है और उसका एजेंडा भी. उद्धव ठाकरे 28 दिसंबर को शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. इस दौरान शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) से जब यह पूछा गया कि क्या उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को बुलाया जाएगा? जवाब संजय राउत ने कहा कि हां हम सभी को आमंत्रित करेंगे. हम अमित शाह (Amit Shah) जी को भी आमंत्रित करेंगे.

Sanjay Raut, Shiv Sena, when asked if 'PM Modi will be invited for the swearing-in ceremony of Uddhav Thackeray as the Maharashtra CM: Yes we will invite everyone, we will even invite Amit Shah ji. #Maharashtrapic.twitter.com/oxF6kUTLZA