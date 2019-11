Maharashtra News: महाराष्ट्र के CM बनने के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे का आया Reaction- 'कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि...'

Maharashtra Govt News: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे. शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी (Shiv Sena-NCP-Congress) की बैठक में उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नाम का ऐलान किया गया. उद्धव ठाकरे रविवार एक दिसंबर को शाम पांच बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. महाराष्ट्र के सीएम बनने के ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि 'मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राज्य का संचालन करूंगा. मैं इसके लिए सोनिया गांधी समेत अन्य लोगों को धन्यवाद देता हूं. उद्धव ने कहा कि मुख्यमंत्री के तख़्त पर कई कांटे हैं. उन्होंने देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कहते हैं कि हम झुक गए, लेकिन हम झुके नहीं बल्कि साथ आए हैं. उन्होंने कहा कि हम इस महाराष्ट्र को एक बार फिर वैसा महाराष्ट्र बनाएंगे जिसका कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने सपना देखा था.

Shiv Sena chief and Chief Minister candidate of 'Maha Vikas Aghadi', Uddhav Thackeray: We will make this Maharashtra once again that Maharashtra which Chhatrapati Shivaji Maharaj dreamt of.