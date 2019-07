खालिस्तान समर्थक के साथ अपनी फोटो वायरल होने पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी सफाई, कहा- जबरदस्ती ली गई थी तस्वीर

शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने खालिस्तान समर्थक के साथ अपनी फोटो वायरल होने पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि यह फोटो उस समय की है जब वह पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा ननकाना साहिब गए थे. इसी दौरान उनकी यह तस्वीर जबरदस्ती खींची गई थी. बता दें कि मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh sirsa) एक अगस्त को होने वाले गुरुनानक देव की 550वीं जयंती के मौके पर शामिल होने के लिए मंगलवार को 500 श्रद्धालुओं के साथ करतारपुर पहुंचे थे. करतारपुर पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही उनकी यह तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वह खालिस्तान समर्थक चावला के साथ खड़े दिख रहे हैं.

Upon arrival of SIKH Jatha from India at #GurdwaraNankanaSahib , @mssirsa refuses to meet Pakistan's controversial leader #GopalSinghChawla . @mssirsa claimed Pakistan has provided a Gunman to #Khalistan Suppoter Gopal Singh Chawla . @IndiainPakistan pic.twitter.com/xaRPDK5sb5

बाद में मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder singh sirsa) ने कहा एक ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर बताया कि आखिर उनकी यह तस्कवीर कैसे लीग ई. उन्होंने वीडियो में कहा कि खालिस्तान समर्थक चावला मेरे कमरे में आया जहां मैं चाय पी रहा था. उसने मुझसे बात करने की कोशिश की. लेकिन मैनें उससे बात करने से मना किया और वहां से उठ कर बाहर चला गया.इसी दौरान उसके सुरक्षा कर्मी में पीछे से मेरी तस्वीर ली. मनजिंदर सिंह सरिसा ने आगे लिखा कि मैं खानिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला द्वारा पीछे से फोटो लेने और उसे सोशल मीडिया पर साझा करने को सही नहीं मानता. मैं उस जैसे किसी इंसान से नहीं मिलूंगा जो आईएसआई की कठपुतली हो और भारत विरोधी एजेंडे में शामिल रहे.

This is a forced picture ???? which gunman of Gopal Singh Chawla clicked!

I refuse to meet people like him who are anti-India and act as hate peddlers!