आतंकी हाफिज सईद के करीबी खालिस्तान समर्थक चावला के साथ दिखे सिद्धू, सरकार बोली- जोश में होश नहीं खोना चाहिए

पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला के साथ पंजाब सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर को लेकर विवाद गरमाता जा रहा है. दरअसल, करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास कार्यक्रम में आतंकी हाफ़िज़ सईद का सहयोगी और खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला भी दिखा था, उसी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू की फोटो ने नये विवाद को जन्म दे दिया है. दरअसल, गोपाल चावला का लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए- मोहम्मद के आतंकियों से भी करीबी रिश्ता बताया जाता है. गोपाल चावला ने अपने फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दिख रहा है. अकाली दल और बीजेपी ने नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस पर हमला बोला है.

.@capt_amarinder declined to visit Pak bcos Pak supports anti-India & anti-Punjab activities; but his own Minister @sherryontopp goes agnst his wish & gets clickd with Gopal S Chawla; close aide of Hafiz Saeed & anti-India persn