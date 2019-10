कश्मीर में बंगाली मजदूरों की हत्या की घटना पर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल

जम्मू-कश्मीर में 5 बंगाली मजदूरों की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सवाल पर उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का पूरा प्रशासन अब केंद्र सरकार के हाथों है. ईयू सांसदों के दौरे को देखते हुए सभी तरह की सावधानियां बरती गई थीं तो फिर इन मजदूरों की हत्या कैसे हो गई. आपको बता दें कि बीते मंगलवार को कश्मीर के कुलगाम के कतारसू में आतंकियों ने रात 8:45 बजे कश्मीर से बाहर के पांच मजदूरों की हत्या कर दी. आतंकियों ने इस हमले को अंजाम तब दिया जब यूरोपीय सांसदों का एक 27 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आने वाला था.पुलिस ने बताया कि कुलगाम में पांच गैर कश्मीरी मजदूरों के शव बरामद किए जाने के बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया और साथ ही सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के अतिरिक्त जवानों को भी इलाके में भेजा गया. घटना में घायल एक मजदूर की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

West Bengal CM Mamata Banerjee on 5 labourers from Murshidabad killed by terrorists in Kulgam: Now, entire J&K administration is in the hands of central govt. With all the precautions in place when EU parliamentarians were visiting Kashmir, how were the labourers killed? pic.twitter.com/ncmS8XH10W