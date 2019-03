लखनऊ में कश्मीरियों की पिटाई को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल, किया यह Tweet

लखनऊ के हसनगंज में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के मोहम्मद अफ़ज़ल और अब्दुल सलाम की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी. ये लोग फुटपाथ पर ड्राइ फ्रूट्स बेच रहे थे, तभी कुछ भगवा रंग का कुर्ता पहने पहुंचे और गुंडागर्दी करने लगे. उन्होंने इनकी डंडे से पिटाई कर दी. उनसे उनकी पहचान का सबूत मांगा गया और आधार कार्ड दिखाने को कहा. इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया. इस मामले में 4 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है. चारों लोग विश्व हिंदू दल के सदस्य बताए जा रहे हैं.

Kashmiris are being hounded & punished. The culprits here were clad in saffron kurtas & are from VHD. They have no fear & in fact uploaded the video on SM. GoIs conspicuous silence is actually a political tactic to encourage such elements & communalise the atmosphere until polls. https://t.co/PuSZsZyiyY