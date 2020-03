BJP में शामिल होने के बाद आधी रात सिंधिया ने किया ट्वीट- ये मेरी जिंदगी का न केवल टर्निंग प्वाइंट है, बल्कि...

भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने इस फैसले को अपनी जिंदगी का 'टर्निंग प्वाइंट' करार दिया है. इसके साथ ही उन्होंने भाजपा में उनके स्वागत करने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का स्वागत किया है. बुधवार आधी रात उन्होंने ट्वीट करके कहा, 'मुझे स्वीकार करने और मेरा स्वागत करने के लिए भाजपा परिवार और जेपी नड्डा जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भाजपा परिवार का शुक्रिया. यह मेरी जिंदगी का ना केवल टर्निंग प्वाइंट है, बल्कि पीएम मोदी जी के प्रेरणादायक नेतृत्व में जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने का अवसर भी है.'

बता दें, लंबे समय तक कांग्रेस के नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए जिससे मध्य प्रदेश सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. दोनों पार्टियों ने अपने..अपने विधायकों को राज्य की राजधानी से दूर भेज दिया है.

Thanking @JPNadda ji, @narendramodi ji, @AmitShah ji & members of the BJP family for accepting& welcoming me. It's not just a turning point in my life,but also an opportunity for me to continue my commitment towards public service under the inspirational leadership of PM Modi ji.