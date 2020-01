मुंबई: JNU हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन में दिखा 'आजाद कश्मीर' का पोस्टर, मचा बवाल, पुलिस ने शुरू की जांच- देखें Video

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) कैंपस के भीतर हुए हिंसा के विरोध में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर छात्र रविवार से ही प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने मंगलवार की सुबह जबरन आजाद मैदान में शिफ्ट कर दिया है. प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने हाथ में 'Free Kashmir' (आजाद कश्मीर) का पोस्टर लिए हुए है. इस मामले में मुंबई में ज़ोन 1 के DCP संग्रामसिंह निशानदार ने बताया, "सोमवार रात को गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान देखे गए 'फ्री कश्मीर' पोस्टर को हमने गंभीरता से लिया है. हम निश्चित रूप से इसकी जांच कर रहे हैं."

प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया से जबरन उठाकर आजाद मैदान किया शिफ्ट, देखें Video

Protest is for what exactly? Why slogans of “Free Kashmir”? How can we tolerate such separatist elements in Mumbai? ‘Free Kashmir' slogans by Azadi gang at 2km from CMO? Uddhav ji are you going to tolerate this Free Kashmir Anti India campaign right under your nose??? @OfficeofUT https://t.co/zkWRjxuTqA

इतना ही नहीं, इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर न्यूज एजेंसी एएनआई का वीडियो शेयर करते हुए सवाल उठाया है. देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे कार्यालय के ट्विटर अकाउंट को टैग करते हुए लिखा, ''विरोध वास्तव में क्या है? 'फ्री कश्मीर' के नारे क्यों? हम मुंबई में ऐसे अलगाववादी तत्वों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? मुख्यमंत्री कार्यालय से सिर्फ 2 किमी दूर पर आज़ादी गैंग द्वारा 'फ्री कश्मीर' के नारे? उद्धव जी क्या आप इस 'फ्री कश्मीर विरोधी भारत अभियान' को अपनी नाक के नीचे बर्दाश्त करेंगे?''

वहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, "मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि जिन लोगों ने 'फ्री कश्मीर' का बैनर पकड़ा था, उन्होने स्पष्ट किया है कि वे इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल सेवाओं पर पाबंदियों से आज़ादी चाहते हैं... इसके अलावा अगर कोई कश्मीर की भारत से आज़ादी की बात करता है, तो उसे सहन नहीं किया जाएगा..."

Sanjay Raut,Shiv Sena: I read in newspaper that those who held 'free Kashmir' banner clarified that they want to be free of restrictions on internet services,mobile services and other issues. Also, if anyone talks of freedom of Kashmir from India then it will not be tolerated. pic.twitter.com/Mi03MkQ3JU