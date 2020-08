Mumbai Rain: 46 साल में अगस्त महीने के एक दिन में मुंबई के कोलाबा में सबसे ज़्यादा बारिश

IMD ने एक ट्वीट कर बताया है कि 'अगले 3-4 घंटों में मुंबई शहर और उपनगरीय इलाकों में मध्यम से तेज़ बारिश (1-2 सेमी/प्रति घंटा) होने का अनुमान है, इसके साथ ही 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है, जो बढ़कर 80 किमी प्रति घंटा भी जा सकती है. कुछ इलाकों में बिजली चमकने/बादल गरजने की आशंका भी है.'

Mumbai city and suburbs are very likely to receive few spells of moderate to heavy rainfall (1-2 cm/hr) during next 3- 4 hrs. accompanied with strongwinds reaching 60-70 kmph occasionally gusting to 80 kmph hrs. during next 3-4 hrs . Possibility of thunder/lightning in some areas