नसीरुद्दीन और अनुपम खेर की 'लड़ाई': शाह पर भड़के स्वराज कौशल तो शशि थरूर ने पूछा- दूसरे धर्म में शादी करना राष्ट्र विरोधी?

बॉलीवुड एक्टर्स नसीरुद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) और अनुपम खेर (Anupam Kher) के बीच जारी 'लड़ाई' के बीच पूर्व गवर्नर स्वराज कौशल भी कूद पड़े. उन्होंने अनुपम खेर का बचाव करते हुए नसीरुद्दीन शाह पर निशाना साधा. स्वराज कौशल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मिस्टर नसीरुद्दीन शाह आप एक एहसान फरामोश व्यक्ति हैं. इस देश ने आपको नाम, प्रसिद्धी और पैसा दिया, मगर आज भी आप भ्रांति मुक्त नहीं हैं. आपने दूसरे धर्म में शादी की. किसी ने आपको एक शब्द भी नहीं कहा. आपके भाई भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट जनरल बने. क्या आपको एक समान अवसर नहीं मिला?' बता दें, नसीरुद्दीन शाह ने 'द वायर' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'अनुपम खेर जैसे लोग काफी मुखर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है. वो जोकर हैं और एनएसडी और एफटीआईआई का कोई भी उनका समकालीन ये बात कह सकता है कि उनका बर्ताव अजीब रहा है.

स्वराज कौशल के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए शशि थरूर ने उनसे पूछा कि क्या किसी दूसरे धर्म में शादी करना या अनुपम खेर की आलोचना करना राष्ट्रविरोधी है? थरूर ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'गवर्नर साहब, क्या अब दूसरे धर्म में शादी करना या अनुपम खेर की आलोचना करना राष्ट्र विरोधी है? आप अपने दोस्त का जरूर बचाव कर सकते हैं. लेकिन उन तर्कों के आधार पर नहीं, जो आप कर रहे हैं.'

Governor Sahib, is it now anti-national to marry outside your religion? Or to criticise @AnupamPKher? You are entitled to defend a friend, but surely not on the kinds of grounds listed in this unfortunate tweet. https://t.co/9rcls9V1jH