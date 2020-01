राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति राजपक्षे से मुलाकात की

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शनिवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से मुलाकात की और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, खुफिया सूचनाओं को साझा करने व नौवहन सुरक्षा समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के साथ भारत की तरफ से इस द्वीपीय राष्ट्र को पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता का वादा किया. डोभाल शनिवार को आधिकारिक दौरे पर कोलंबो पहुंचे और इस दौरान वह कुछ विदेशी राजनयिकों के साथ भी मुलाकात करेंगे और परस्पर हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे.

श्रीलंका में अंतरिम सरकार का हुआ गठन, अप्रैल 2020 में होंगे आम चुनाव

राजपक्षे ने एक ट्वीट में कहा, "भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से आज बेहद सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई. राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया सूचनाओं की साझेदारी, नौवहन सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने जैसे कुछ प्रमुख बिंदुओं पर इस दौरान चर्चा हुई."

A very cordial discussion was held with National Security Advisor of #India, Ajit Doval today. Strengthening of bilateral cooperation on national security, intelligence sharing, maritime security & fostering of regional collaboration, were some of the key points of discussion. pic.twitter.com/hRHeHbvww5