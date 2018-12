करतारपुर कॉरिडोर की आधारशीला के मौके पर पाकिस्तान दौरे को लेकर कांग्रेस नेता और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) अभी विवादों में हैं. 'पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भेजा था' वाले बयान पर नवजोत सिंह सिद्धू पलटी मारी है. उन्होंने पाकिस्तान दौरे को लेकर एक बार फिर से सफाई दी है कि उन्हें राहुल गांधी ने पाकिस्तान जाने के लिए कभी नहीं कहा था. बता दें कि शुक्रवार को सिद्धू ने कहा था कि करतारपुर साहिब गलियारा के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिये उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वहां भेजा था और इसलिए वही उनके ‘कप्तान' हैं.

Get your facts right before you distort them,

Rahul Gandhi Ji never asked me to go to Pakistan.

The whole world knows I went on Prime Minister Imran Khan's personal invite.