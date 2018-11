नवजोत सिंह सिद्धू ने बताई वजह, आखिर क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात को दरकिनार कर गए पाकिस्तान

पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के इस बार के पाकिस्तान दौरे के बाद भी विवाद हुआ. पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास समारोह के दौरान भारत विरोधी और खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला के साथ तस्वीर पर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू विवादों में घिर गए. हालांकि इस पर उनकी सफाई भी आई. कॉरिडोर के शिलान्यास का न्योता पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी पहुंचा था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया. हालांकि, पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू इस कार्यक्रम में शामिल होने पाकिस्तान गए थे. सवाल उठा कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू से पाकिस्तान जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था, इसके बावजूद वह क्यों गए.यह भी पढ़ें: आतंकी हाफिज सईद के करीबी खालिस्तान समर्थक चावला के साथ दिखे सिद्धू, सरकार बोली- जोश में होश नहीं खोना चाहिए

#WATCH Navjot Singh Sidhu says in Hyderabad 'Hum Rahul Gandhi ke sipahi hain, mera naara hai ki bure din jane wale hain aur Rahul Gandhi aane wale hain, Lal Quila pe jhanda phairane wale hain. Koi rok sake to rok' pic.twitter.com/tZd68UeCvM