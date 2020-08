सुशांत सिंह राजपूत की 'पॉपुलैरिटी' पर NCP नेता माजिद मेमन ने किया ट्वीट, पार्टी को देनी पड़ी सफाई

Sushant was not as famous during his lifetime as he is after his death. The space in media he is occupying nowadays is perhaps more than our PM or President of US !

उनके इस बयान पर विरोध उठने के बाद पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने सफाई देते हुए पार्टी को किनारे कर लिया है. उन्होंने कहा कि माजिद मेमन का बयान उनका निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा, 'माजिद मेमन की ओर से ट्विटर पर दी गई टिप्पणी उनकी निजी टिप्पणी है, एनसीपी की नहीं. हमारी पार्टी उनके इस बयान को किसी भी तरह बढ़ावा या समर्थन नहीं देती है. सभी लोग इस बात पर भी ध्यान दें कि वो एनसीपी के प्रवक्ता नहीं हैं.'

The statement made by Majeed Memon on twitter is his personal opinion and not of the NCP. Our party does not endorse or support his statement in any form or manner. He is not a spokesperson of the NCP which must be noted by all.