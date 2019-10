PM मोदी से हुई नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की मुलाकात, ट्वीट कर लिखी ये बात

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी (Abhijit Banerjee) से मुलाकात के बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर भी साझा की. इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बताया कि उनके साथ विस्तार से कई विषयों पर बात हुई. ट्विटर पर पीएम मोदी ने लिखा, ''नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के साथ शानदार बैठक हुई. मानव सशक्तीकरण के प्रति उनका जुनून साफ दिखाई देता है. हमने विभिन्न विषयों पर एक स्वस्थ और व्यापक बातचीत की. भारत को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है. उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं.''

Abhijit Banerjee को नोबेल मिलने पर बोले उनके क्लासमेट और टीचर- वे बचपन से ही...

Excellent meeting with Nobel Laureate Abhijit Banerjee. His passion towards human empowerment is clearly visible. We had a healthy and extensive interaction on various subjects. India is proud of his accomplishments. Wishing him the very best for his future endeavours. pic.twitter.com/SQFTYgXyBX

बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने अभिजीत बनर्जी को लेकर कहा था कि उनका झुकाव पूरी तरह वामपंथ की ओर है. जिसपर बनर्जी ने शनिवार को NDTV से कहा कि वाणिज्‍य मंत्री ने मेरे 'प्रोफेशनलिज्‍म पर सवाल' उठाया है. गोयल ने शुक्रवार को पुणे में संवाददाताओं से कहा था कि मैं अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार जीतने की बधाई देता हूं. आप सभी जानते हैं कि उनकी सोच पूरी तरह वाम की ओर झुकाव वाली है. भाजपा नेता ने कहा कि बनर्जी ने कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित ‘न्याय' योजना का समर्थन किया और भारत की जनता ने उनकी सोच को नकार दिया.

Nobel laureate Abhijit Banerjee on his meeting with the PM @narendramodi He says “it was a privilege to meet with the PM and he spent a lot of time with him explaining his way of thinking about India which is quite unique.” pic.twitter.com/EummWmh2UJ