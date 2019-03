मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि कुछ लोग क्यों सेना पर सवाल उठाना चाहते हैं : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे. उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विश्व उमिया धाम के मंदिर परिसर की आधारशिला समेत तमाम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया. उन्होंने जामनगर से बांद्रा के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस को झंडी भी दिखाई. वहीं वायुसेना के ऑपरेशन बालाकोट में मारे गए आतंकियों की संख्या पर सवाल और सबूत मांगने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वाभाविक है कि हमें अपनी सेना पर भरोसा और उन पर गर्व करना चाहिए. पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि कुछ लोग अभी तक क्यों सेना पर सवाल करना चाहते हैं.

It is natural that we all should believe the armed forces and be proud of the forces. Yet, I don't understand why some people still want to question the forces: PM @narendramodi

गुजरात में शुरू की गई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरदार सरोवर बांध से गुजरात के लोगों को काफी राहत मिली है. यह परियोजना पूर्व की राज्य सरकारों की तमाम उपेक्षा के बावजूद पूरी हुई. मैंने तय किया था कि गुजरात में 'टैंकर राज' नहीं आने दूंगा. पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए प्रधान मंत्री किसान निधि योजना लाई है. इसके जरिये किसानों के खाते में 6 हजार रुपये सीधे दिए जाएंगे, लेकिन कुछ लोग इस योजना के बारे में झूठ भी फैला रहे हैं. हमारी सरकार का सपना है कि 2022 तक देश के हर परिवार के पास अपना खुद का घर हो और आज उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत कार्य किया जा रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी देश शक्ति और दृढ़ निश्चय के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता है. क्या आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाना चाहिए?

The Sardar Sarovar Dam has brought much relief to the people of Gujarat. This project was completed despite neglect from earlier state governments and adversities from various quarters.



I was certain that I can't allow ‘Tanker Raj' to carry on in Gujarat: PM @narendramodi