प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद-उल-फितर के मौके पर दी बधाई, ट्विटर पर इस अंदाज में दिया संदेश

ईद-उल-फितर (Id-ul-Fitr) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इंग्लिश और उर्दू भाषा की बधाई तस्वीर के साथ ट्वीट किया. इसके साथ ही पीएम मोदी (PM Modi) ने लिखा, ''ईद उल फितर पर सभी को बधाई.'' देशभर में ईद (Eid 2019) मनाया जा रहा है. दिल्ली, मुंबई, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में लोगों ने मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और एक्टर रजा मुराद ने लोगों को ईद की बधाई दी.

EID 2019: देशभर में ईद का जश्न, दिल्ली, मुंबई और मध्य प्रदेश से सामने आईं तस्वीरें

Have a blessed Id-ul-Fitr. pic.twitter.com/71R9GMW3Tf

देशभर में लोग पूरे उत्साह के साथ ईद (EidUlFitr) की खुशियां मना रहे हैं. इस मौके पर पूरे देश से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं. दिल्ली की जामा मस्जिद में भी लोगों ने एक साथ मिलकर नमाज अदा की. एक साथ हजारों लोगों द्वारा अल्लाह की इबादत करना एक सुंदर दृश्य था. वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमीदिया मस्जिद में नमाज अदा की. मध्य प्रदेश के भोपाल से भी ईद मनाते हुए सुंदर तस्वीरें सामने आईं. यहां बच्चों ने एक-दूसरे को गले लगकर बधाई दी.

Madhya Pradesh: CM Kamal Nath, Congress leader Digvijaya Singh and actor Raza Murad greet people in Bhopal, on #EidUlFitr today. pic.twitter.com/4vvzOrnVyc