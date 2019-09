प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विवेकानंद केंद्र के शिष्टमंडल से की मुलाकात, ‘एक भारत, विजयी भारत’ कार्यक्रम का आगाज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विवेकानंद केंद्र के एक शिष्टमंडल से मुलाकात की और उनके ‘एक भारत, विजयी भारत' नामक जन सम्पर्क कार्यक्रम के लिये शुभकामनाएं दीं. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘मेरी विवेकानंद केंद्र के शिष्टमंडल के साथ शानदार बैठक हुई. उनके शानदार कार्यो पर बातचीत के अलावा उन्होंने मुझे ‘एक भारत विजयी भारत' नामक उनके विशिष्ट जन सम्पर्क कार्यक्रम के बारे में बताया. इस प्रयास के लिये मेरी शुभकामनाएं.'

I had an excellent meeting with a delegation from the @vkendra. In addition to talking about the exemplary work they do, they spoke to me about a unique mass contact programme they have started, ‘Ek Bharat Vijayi Bharat.' My best wishes for the endeavour. https://t.co/m1llXUwqK6pic.twitter.com/ubQcfEslnN — Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2019

आपको बता दें कि कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार से शुरू यह जन सम्पर्क कार्यक्रम देशभर में पूरे साल चलेगा. एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह स्मारक लाखों की संख्या में युवाओं को ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है. इससे पहले विवेकानंद केंद्र के शिष्टमंडल ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी. साथ ही उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी संपर्क कर उनसे 'एक भारत, विजयी भारत' के बारे में चर्चा की थी.

The mass contact programme, ‘Ek Bharat Vijayi Bharat' has been initiated at a time when we mark the 50th year of iconic Vivekananda Rock Memorial at Kanyakumari. This Memorial gives energy and inspiration to millions of youngsters. — Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2019

आपको बता दें कि विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार-प्रसार करने के लिए सालभर तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है. संपर्क कार्यक्रम का नाम ‘एक भारत, विजयी भारत' रखा गया है. विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी की उपाध्यक्ष निवेदिता भिड़े के मुताबिक देशभर में विवेकानंद केंद्र की 1005 प्रकल्पों के करीब 20000 कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह संपर्क कार्यक्रम चलेगा.

Ms Nivedita R. Bhide, along with a delegation of Vivekananda Kendra, Kanyakumari, called on President Kovind at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/jbO92GawIP — President of India (@rashtrapatibhvn) September 2, 2019

कार्यक्रम के तहत कम से कम 30 लाख लोगों से संपर्क का लक्ष्य रखा गया है. वर्ष भर संपर्क कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दिल्ली अथवा कन्याकुमारी में एक वृहद कार्यक्रम की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है. वहीं, विवेकानंद केंद्र के महासचिव डी भानुदास ने बताया कि केंद्र की सभी प्रांतीय टीमें सभी राज्यों में राज्यपालों एवं मुख्यमंत्रियों से मिलेंगी.

Ms Nivedita R Bhide, along with a delegation of Vivekananda Kendra, Kanyakumari called on the Vice President in New Delhi today. pic.twitter.com/4oCVaVMpvh — VicePresidentOfIndia (@VPSecretariat) September 4, 2019

इसके अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रसार के लिए मिलेंगी. कार्यक्रम के दौरान लोगों को विवेकानंद रॉक मेमोरियल की प्रेरणादायी कहानी और विवेकानंद केंद्र की गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा.