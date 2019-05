PM मोदी ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी उनको श्रद्धांजलि, किया यह ट्वीट

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi), यूपीए चेयपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) को उनकी 28वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को उनके स्मारक वीरभूमि जाकर श्रद्धांजलि दी. गांधी परिवार के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और अन्य पार्टी नेता भी वीरभूमि पर मौजूद थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी है. पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि.'

