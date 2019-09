पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट की हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान खींची गई दोनों की तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को ह्यूस्टन में हुए भव्य 'हाउडी, मोदी' (Howdy Modi) कार्यक्रम के दौरान खींची गई दोनों की फ्रेम की हुई तस्वीर भेंट की. दोनों नेताओं के बीच यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर हुई बैठक में यह तस्वीर भेंट की गई. मोदी और ट्रंप ने रविवार को ह्यूस्टन में 50 हजार से अधिक भारतीय-अमेरिकियों को संबोधित किया था. प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, "ह्यूस्टन की यादें, जहां इतिहास बना. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाउडी मोदी कार्यक्रम की फ्रेम की हुई एक तस्वीर भेंट की." तस्वीर में दोनों नेता हजारों भारतीय-अमेरिकियों के बीच मंच पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिये मोदी को धन्यवाद दिया.

Memories from Houston, where history was made!



PM @narendramodi presented a framed photograph from the #HowdyModi event to @POTUS@realDonaldTrump.



President Trump thanked PM Modi for this gesture. pic.twitter.com/jP3QjpU4uW