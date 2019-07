बीजेपी संसदीय दल की बैठक: PM मोदी ने सांसदों को गांधी जयंती से पटेल जयंती तक पदयात्रा निकालने को कहा

दिल्ली में आज यानी मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई. इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सहित बीजेपी के कई नेता संसद परिसर पहुंचे थे. इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, "बीजेपी के सभी सांसद महात्मा गांधी के जन्मदिन पर पदयात्रा करेंगे. यह यात्रा दो अक्टूबर को शुरू होगी और 31 अक्तूबर तक चलेगी. कुल 150 किलोमीटर की पदयात्रा होगी. पदयात्रा में विधायक, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे. इस दौरान सभी बूथों को कवर किया जाएगा. यह यात्रा हर दिन 15 किलोमीटर तक चलेगी. इस पदयात्रा में महात्मा गांधी की शिक्षा और विचारों का प्रचार प्रसार किया जाएगा. हर बूथ पर वृक्षारोपण भी होगा. यह पदयात्रा राज्य सभा सांसदों को भी करनी होगी."

बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई. इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा सदस्यों से भी भाजपा संगठन की ओर से आयोजित होने वाले ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने को कहा.

Union Minister Pralhad Joshi after BJP Parliamentary Party meet: In his address, PM mentioned a very imp program regarding 'Gandhi 150', the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Between 2 Oct-31 Oct, a 150 km long pad yatra will be undertaken in each Lok Sabha constituency, pic.twitter.com/s5ZtuBD4BA