PM मोदी ने संबोधन में कबीर के दोहे और रामचरित मानस का किया जिक्र, दिया यह संदेश...

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में संत कबीर के एक दोहे का जिक्र किया (फाइल फोटो)

खास बातें पीएम ने कहा, जरा भी लापरवाही भारी पड़ सकती है

पूरी सफलता मिलने तक काम पूरा नहीं माना जा सकता

वैक्‍सीन आने तक कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर नहीं पड़नी चाहिए

PM Narendra Modi's address to the nation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime minister Narendra Modi) ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन (Address to the Nation) में देशवासियों से कोरोना के मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने की अपील की है. ऐसे समय जब देश में त्‍योहारों का मौसम (Festive Season) है और बाजारों में भीड़ बढ़ रही है और कई जगह सोशल डिस्‍टेसिंग की धज्‍ज‍ियां उड़ने की बात सामने आई है, पीएम ने कहा, लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि लॉकडाउन भले ही चला गया है लेकिन कोरोना वायरस अभी नहीं गया है. उन्‍होंने संत कबीर के दोहे और रामचरित मानस के एक सोरठे के जरिये अपनी बात को समझाने की कोशिश की.