राष्ट्रपति कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो बाइडेन को बधाई दी

कोविंद ने ट्वीट किया, ''अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर जोसेफ आर बाइडेन को और उप राष्ट्रपति चुने जाने पर कमला हैरिस को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. मैं उनके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं.'' जो बाइडेन शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता बनकर उभरे. वह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे.

My sincere felicitations to Joseph R. Biden on his election as President of the United States of America and @KamalaHarris, as Vice President. I wish @JoeBiden a successful tenure and look forward to working with him to further strengthen India-US relations.