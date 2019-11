प्रधानमंत्री मोदी BRICS Summit में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील रवाना,13-14 नवंबर को होगा सम्मेलन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS Summit) में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को ब्राजील रवाना हो गए. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 13-14 नवम्बर को ब्राजील में आयोजित हो रहा है जिसकी थीम "नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि" है.प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में बताया गया है कि मोदी छठी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं. पहली बार उन्होंने 2014 में ब्राजील के फोर्टलीजा में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था. पीएम मोदी (PM Modi) ने ब्राजील रवाना होने से पहले ट्वीट किया, 'मैं 13-14 नवम्बर को ब्राजील में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा. इस शिखर सम्मेलन की थीम 'नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि' है. मैं ब्रिक्स नेताओं के साथ विविध विषयों पर व्यापक सहयोग के संबंध में चर्चा को लेकर आशान्वित हूं".

I would be taking part in this year's BRICS Summit being held in Brazil on 13th and 14th November. The Summit's theme is ‘Economic growth for an innovative future.' I look forward to holding discussions with BRICS leaders on greater cooperation in a wide range of areas.