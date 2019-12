SPG बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बताई वजह, प्रियंका गांधी की सुरक्षा में कैसे हुई थी चूक...

स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है. बिल पर वोटिंग के दौरान कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा कि सरकार ने गांधी परिवार से सुरक्षा वापस नहीं ली है बल्कि सिर्फ बदलाव किया है. जो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सुरक्षा मिली है, वही उनको भी मिली है. इस दौरान अमित शाह ने प्रियंका गांधी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भी बात की. बता दें कि पिछले महीने प्रियंका गांधी के घर में एक महिला सहित पांच लोग बिना किसी रोकटोक के अंदर घुस गए थे.





HM Amit Shah on security breach at Priyanka Gandhi Vadra's house: The car and timing were same, such was the coincidence. That's why the car with Sharda Tyagi went in without security check. Then also, we've ordered high-level probe & suspended 3 officers responsible for breach. https://t.co/eT7zEUPsqipic.twitter.com/TSEwOC0xef