Pulwama Attack: प्रयागराज से जबलपुर ले जा रहे थे शहीद जवान का शव, कटनी में रुके तो उमड़ पड़ी भीड़

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीरों को उनके परिवार वालो तक पहुंचाया जा रहा है. इसी कड़ी में जबलपुर के वीर शाहिद अश्वनी कुमार काछी का पार्थिक शरीर प्रयागराज से जबलपुर की ओर जा रहा था. पार्थिव शरीर जब कटनी से गुजर रहा था तो स्थानीय लोगों को जानकारी लगी कि अश्वनी कुमार को कटनी के रास्ते ले जाया जा रहा है और कुछ देर के लिए कटनी के पुलिस लाइन में भी कुछ देर के लिए रोका जाएगा. तो भारी संख्या में लोग नमन आखों के साथ श्रद्धाजंलि देने पहुंच गए. लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए. पहुंचने वालों में पुलिसकर्मी, शहर के आम रहवासी और राजनेता भी थे.

पुलवामा हमलाः सेना की मीडिया से अपील- शहीदों के परिवार की तस्वीरें दिखाने से करें परहेज, बिना पुष्टि नाम न करें फ्लैश

श्रद्धांजलि के बाद सीआरपीएफ का वाहन अश्वनी कुमार के पार्थिव शरीर को लेकर जबलपुर के सिहोरा तहसील के ग्रह-ग्राम खुडावल के लिए रवाना हो गया. विधायक संजय पाठक ने भी सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हमारी सेना और देश की सरकार इन आतंकियों को माकूल जवाब देगी. पुलवामा में आतंकियों द्वारा किए गए इस कायरतापूर्ण हमले के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है.

Pulwama Attack: विस्फोट से बुरी तरीके से क्षत-विक्षत हो गए थे शहीदों के शव, CRPF ने ऐसे की पहचान

पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. इधर गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में ताजा स्थिति के बारे में अन्य दलों से विचार विमर्श किया गया. अश्विनी का शव जब अपने पैतृक गांव पहुंचा तो पूरा गांव शहीद की एक झलक पाने के लिए टूट पड़ा.

#WATCH Madhya Pradesh: Visuals from Jabalpur as the mortal remains of CRPF Constable Ashwani Kumar Kachhi are being brought to his home. #PulwamaAttackpic.twitter.com/hQUwh7sMMw