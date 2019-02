पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी, राहुल गांधी ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि, देखें VIDEO

जम्मू कश्मीर के पुलवामा (Pulwama Terror Attack) में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ (CRPF) के 40 जवान शहीद हो गए. शुक्रवार की देर शाम सीआरपीएफ के शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां जवानों को श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी. इसके अलावा, शहीद जवानों को गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने श्रद्धांजलि दी.

Pulwama Terror Attack में जान गंवाने वाले 40 शहीदों की पूरी लिस्ट, जानें नाम, पता और रैंक

इससे पहले पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने श्रद्धांजलि दी. समाचार एजेंसी ने जो वीडियो जारी किया है, इसमें देखा जा सकता है कि कैसे सभी नम आखों से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. बता दें कि जम्मू-कश्मीर में सेना के ऊपर यह कई दशकों में हुए हमलों में सबसे बड़ा हमला है.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi paid tribute to mortal remains of the CRPF jawans. #PulwamaAttack pic.twitter.com/UzK944P6qK

दरअसल, गुरुवार को सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था. इस काफिले में करीब 70 गाड़ियां थीं और 2500 जवान शामिल थे. उसी दौरान सामने से विस्फोटक से लदी एक एसयूवी कार आई और उसने सीआरपीएफ की बस में टक्कर मार दी. आतंकवादी ने जिस कार से टक्कर मारी थी, उसमें करीब 350 किलो विस्फोटक थे. इसकी वजह से विस्फोट इतना घातक हुआ कि इसमें 41 जवान शहीद हो गए. इस घटना पर पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि आतंकी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और अब उन्हें इसका अंजाम भी भूगतना होगा.

Delhi: Home Minister Rajnath Singh, Defence Minister Nirmala Sitharaman and Delhi CM Arvind Kejriwal lay wreaths on the mortal remains of the CRPF jawans. #PulwamaTerrorAttackpic.twitter.com/gxHAHhzQWy