पुलवामा आतंकी हमले पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से भड़के यूजर्स, 'कपिल शर्मा शो' के बहिष्कार करने की मांग की

खास बातें पुलवामा आतंकी हमले पर सिद्धू के बयान से भड़के सोशल मीडिया यूजर्स. यूजर्स कपिल शर्मा शो को बैन करने की मांग कर रहे हैं. बता दें कि पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए.

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) का बयान सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आया है. पुलवामा आतंकी हमले पर नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के बाद ट्विटर यूजर्स कपिल शर्मा शो को बैन करने की मागं कर रहे हैं. यूजर्स यह भी मांग कर रहे हैं कि वे कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) तभी देखेंगे जब सोनी टीवी नवजोत सिंह सिद्धू को शो से हटा देगा. बता दें कि पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं. कपिल शर्मा शो में जज की भूमिका निभाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की और उन्होंने पूछा कि क्या कुछ लोगों की करतूत के लिए पूरे देश को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. आगे उन्होंने कहा कि हिंसा हमेशा निंदनीय है और जिन लोगों ने यह किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू ने कहा, ‘कुछ लोगों के लिए क्या आप पूरे देश को जिम्मेदार ठहरा सकते है और क्या आप किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा सकते हो?' आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ जवानों की मौत के प्रति एकजुटता दिखाते हुए पंजाब विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सिद्धू ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘यह कायरतापूर्ण कार्रवाई है और मैं सख्ती से इसकी निंदा करता हूं. हिंसा हमेशा निंदनीय है और जिन लोगों ने यह किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए.

हालांकि, कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान से सोशल मीडिया यूजर्स काफी नाराज हुए. अब बयान से भड़के सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके बयान के बाद न सिर्फ सिद्धू को शो से हटाने की मांग कर रहे हैं, बल्कि कुछ यूजर्स द कपिल शर्मा शो भी बैन करने की मांग कर रहे हैं. सिद्धू के बयान के बाद नवजोत सिंह सिद्धू और कपिल शर्मा फिलहाल ट्रेंड कर रहे हैं. ट्विटर पर कई तरह के ट्वीट आ रहे हैं, मसलन- 'जब तक शो से सिद्धू को नहीं हटाया जाता, तब तक हमें कपिल शर्मा शो का बहिष्कार करना चाहिए,' कपिल शर्मा अपने शो से सिद्धू को निकालो, नहीं तो हम आपके द कपिल शर्मा शो का भी बहिष्कार करेंगे. कुछ यह भी कह रहे हैं कि जब तक शो में सिद्धू हैं, तब तक हमें इस कपिल शर्मा शो का बहिष्कार जरूर करना चाहिए. इस तरह से देखा जाए तो ट्विटर पर सिद्धू के बयान के बाद उनके और द कपिल शर्मा शो को लेकर यूजर्स का गुस्सा फूटा है और ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं.

ट्विटर यूजर्स ऐसे कर रहे हैं रिएक्ट:

एक यूजर ने लिखा- सोनी टीवी और कपिल शर्मा हम आपसे नवजोत सिंह सिद्धू को शो से निकालने जाने का अनरोध करते हैं. शो से उन्होंने निकालना शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि होगी. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम द कपिल शर्मा शो का बहिष्कार करेंगे.

@SonyTV@KapilSharmaK9 We request you to expel @sherryontopp from The Kapil Sharma Show & show courtesy to nation where you earn revenue. Removing him would be great tribute to our martyrs of Pulwama,else we would boycott this show henceforth "Kapil Sharma" — Hitesh Vyas (@vyashit) February 15, 2019

@KapilSharmaK9 remove @sherryontopp from your show. Or we will boycott #TheKapilSharmaShow . I request everyone to start campaign against Siddhu and against The Kapil Sharma Show. @SonyTV — chandan kumar (@krchandan20) February 15, 2019

We all must boycott Kapil Sharma show as long as Sidhu is there. — Rajendra Saluja (@RajendraSaluja) February 15, 2019

Throw Out Sidhu From The Kapil Sharma Show Or Els We #Boycott The Kapil Sharma Show..!!@SonyTV@KapilSharmaK9 — Soumya Roy (@SamRoy_) February 15, 2019

पुलवामा आतंकी हमले के बाद से पूरा देश उस हमले का शोक मना रहा है. दरअसल, गुरुवार को सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था. इस काफिले में करीब 70 गाड़ियां थीं और 2500 जवान शामिल थे. उसी दौरान सामने से विस्फोटक से लदी एक एसयूवी कार आई और उसने सीआरपीएफ की बस में टक्कर मार दी. आतंकवादी ने जिस कार से टक्कर मारी थी, उसमें करीब 60 किलो विस्फोटक थे. इसकी वजह से विस्फोट इतना घातक हुआ कि इसमें 40 जवान शहीद हो गए. इस घटना पर पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा है कि आतंकी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और अब उन्हें इसका अंजाम भी भूगतना होगा.

पुलवामा आतंकी हमले पर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा जैसे सितारों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इस पर दुख जताया है. जब नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री बने थे, तब भी यह सवाल उठा था कि क्या वह पद पर रहते हुए कपिल शर्मा शो का हिस्सा हो सकते हैं? इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कानूनी सलाह ली थी और उसके बाद कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू पद पर रहते हुए भी वह शो का हिस्सा हो सकते हैं.

आपको बता दें कि पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू उस समय निशाने पर आ गए थे जब वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंच गए थे. वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जाने से इन्कार कर दिया था. वहीं सिद्धू के इस फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी असहमति जताई थी. लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में जब सिद्धू और पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने एक दूसरे को गले लगाया तो यह तस्वीर भी विवाद का विषय बन गई.

