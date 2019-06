केरल: वायनाड में बोले राहुल गांधी- देश को बांटने के लिए नफरत के जहर का प्रयोग करते हैं पीएम मोदी

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) केरल के तीन दिन के दौरे पर हैं. इस मौके पर उन्होंने शनिवार को वायनाड जिले के कालपेट्टा में रोडशो किया. इस दौरान राहुल ने पीएम मोदी (Narendra Modi) पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रीय स्तर पर हम जहर के साथ लड़ रहे हैं. पीएम मोदी जहर का प्रयोग करते हैं. मैं कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं लेकिन पीएम मोदी देश को विभाजित करने के लिए नफरत के जहर का प्रयोग करते हैं. वह इस देश के नागरिक को विभाजित करने के लिए गुस्सा और नफरत का प्रयोग करते हैं. वह चुनाव जीतने के लिए झूठ का प्रयोग करते हैं.'

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रखा कांग्रेस अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव, पत्र लिखकर जाहिर की इच्छा

राहुल ने कहा, 'मैं कांग्रेस पार्टी से हूं लेकिन हमारे दरवाजे वायनाड के हर नागरिक के लिए हमेशा खुले रहेंगे. इसका उनकी उम्र, स्थान, विचारधारा से कोई मतलब नहीं होगा.' उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी देश की सबसे बुरी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह गुस्सा, नफरत, असुरक्षा और झूठ का प्रतिनिधित्व करते हैं.' राहुल ने यह भी कहा, 'पीएम मोदी का लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान झूठ, जहर और नफरत से भरा था और इसने लोगों को बांटने का काम किया.

Congress President Rahul Gandhi in Kalpetta, Wayanad: He represents the worst sentiments of this country. He represents anger, he represents hatred, he represents insecurity and he represents lies. #Keralahttps://t.co/UGhYhOENSr